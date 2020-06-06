يوسف بلايلي يطلب الرحيل عن الأهلي السعودي

طلب النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي الرحيل عن صفوف الفريق الجداوي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل . وأكدت صحيفة lagazette du fennec الجزائرية في تقرير لها اليوم السبت أن بلايلي أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل رسميًا، وأنه طلب إزالة اسمه من قائمة الراقي الآسيوية المشاركة في دوري الأبطال . الأهلي برغبته في الرحيل رسميًا، وأنه طلب إزالة اسمه من قائمة الراقي الآسيوية المشاركة في دوري الأبطال . وأشارت الصحيفة إلى تلقي اللاعب عرضًا قويًا من نادي جالطة سراي التركي للحصول على خدماته، بالإضافة لارتباط اسمه ببعض الأندية الفرنسية للانتقال إليها خلال الميركاتو الصيفي . نادي جالطة سراي التركي للحصول على خدماته، بالإضافة لارتباط اسمه ببعض الأندية الفرنسية للانتقال إليها خلال الميركاتو الصيفي . يذكر أن البلايلي دخل في أزمة مع إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة بسبب تأخر مستحقاته قبل أن يتم إنهاء الأزمة وتحويل الأموال إلى حسابه البنكي .

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