تعرف على تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بايرن ميونيخ

أعلن المديرالفني لفريق الكرة الأول بنادي باير ليفركوزن تشكيل فريقة الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ اليوم السبت على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإلماني. الدوري الإلماني. تنطلق مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة. وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة. تذاع مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بشكل حصري عبرقناة 1 beIN Sports HD بتعليق عصام اللشوالي. وباير ليفركوزن بشكل حصري عبرقناة 1 beIN Sports HD بتعليق عصام اللشوالي. وجاء تشكيل بايرن ليفركوزن كالتالي... Advertisements حراسة المرمى: هراديكي. الدفاع: تابسوبا - سفين بيندر - دراجوفيتش. الوسط: أميري - باومجارتلينجر - أرانجويز - ديابي. الهجوم: بلعربي - ألاريو - بايلي.

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