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دي ليخت يحسم موقفه من الرحيل عن يوفنتوس

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حسم الهولندي ماتياس دي ليخت موقفه النهائي من الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تردد عدد كبير من الأنباء تفيد باقتراب رحيله عن السيدة العجوز هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن دي ليخت تحدث عن موقفه من الرحيل عن يوفنتوس في حوار قال فيه: "سعيد

بوجودي مع يوفنتوس، على الرغم من كل ما يقال عني في الصحافة، حيث لاحظت خلال الأسابيع الماضية أن هناك شخصًا ما يقوم بخلق بعض القصص عن مستقبلي، لكنني سعيد مع يوفنتوس وأركز فقط على تدريباتي مع الفريق".

وانتقل دي ليخت إلى يوفنتوس

في صيف 2019، مقابل 72 مليون يورو قادمًا من أياكس أمستردام بعد منافسة شرسة من .

يتوقع الكثيرون أن يصبح قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت واحداً من أهم مدافعي العصر الحالي خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك للعوامل البدنية والتكتيكية الممتازة لدي ليخت كطوله وقوته البدنية وسرعته وكل هذا يمهد لنا للحصول على موهبة عملاقة وهذه العلامات دفعت كبار أوروبا للتنافس على خدماته عندما كان في أياكس.

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