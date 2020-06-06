شاهد.. بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

حرصًا من بوابة " الوفد " لمتابعيها، تقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، اليوم السبت على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الألماني. بطولة الدوري الألماني. تنطلق مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، تذاع مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بشكل حصري عبرقناة 1 beIN Sports HD بتعليق عصام اللشوالي . ليفركوزن بشكل حصري عبرقناة 1 beIN Sports HD بتعليق عصام اللشوالي . وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي ... Advertisements في حراسة المرمى: مانويل نوير في خط الدفاع: بافارد ، بواتينج، الابا ، دافيز في خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جنابري، كومان في خط الهجوم: مولر وليفاندوفسكي

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