تعرف على تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره باير ليفركوزن، اليوم السبت، على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الألماني. الألماني. تنطلق مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، تذاع مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بشكل حصري عبرقناة 1 beIN Sports HD بتعليق عصام اللشوالي . بشكل حصري عبرقناة 1 beIN Sports HD بتعليق عصام اللشوالي . وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي ... Advertisements في حراسة المرمى: مانويل نوير في خط الدفاع: بافارد ، بواتينج، الابا ، دافيز في خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جنابري، كومان في خط الهجوم: مولر وليفاندوفسكي

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