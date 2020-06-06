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ليفربول يجهز لتمديد عقد فان دايك

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يجهز  مسؤولي مجلس إدارة نادي الإنجليزي متصدر بطولة البريميرليج هذا الموسم عرضًا ضخمًا من أجل تمديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم

المتألق، فيرجيل فان دايك.

ويعد فان دايك أحد أهم الأعمدة الأساسي لتشكيل نادي ليفربول في آخر عامين

ويعتمد عليه المدير الفني، يورجن كلوب، في أغلب المباريات نظرًا لقوته البدنية الكبيرة.

 

ويستعد فريق ليفربول الفترة الحالية لمواجهة إيفرتون يوم 21 يونيه الجاري وذلك بعد إستئناف مسابقة   .

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