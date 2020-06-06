شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم الخطيب وأبوتريكة: «أشفق على الأول.. والثاني يسعى للفتنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص طلب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، في الحصول على ٥٠ مليون جنية في الموسم الواحد.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الزمالك لن يترك حقه مهما حدث في أي ملف يخص النادي.

وهاجم «منصور» محمد عثمان، محامي الأهلي المستقيل.

وواصل: نادي الزمالك محترم وله رئيس محترم وليس على رأسه بطحة وعندما كنت رئيس محكمة كنت لا أمتلك سيارة، وهذا أمر أتشرف به.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم وجود مقارنة بينه وبين محمود الخطيب، في النهاية هو لاعب كرة قدم: «لا أكرهك كما تقول في الجلسات المغلقة بالعكس أنا أشفق عليك».

ووجه منصور سؤاله للخطيب بخصوص سراج الدين عضو المجلس الذي أهان نادي الزمالك، والثلاث أعضاء الذين رفضوا قرارات الأخيرة، يجب عليك الرد علينا بخصوص الأموال التي حصلت عليها والساعات التي تم بيعها في مصر الجديدة، يجب عليك الخروج لتقول أننا كذابين أو ان تقوم بإعادة كل شيء .

Advertisements

وهاجم مرتضى منصور، اللاعب المعتزل محمد أبوتريكة قائلًا إنه «يسعى إلى عمل الفتنة بين المصريين، بتصريحاته عن أحداث بور سعيد بالتزامن مع مئوية النادي المصري».