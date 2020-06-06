شكرا لقرائتكم خبر عن هل منع صالح سليم طائرة حسني مبارك من الهبوط في التتش؟ علاء مبارك يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على بعض المواقف المتداولة بين مشجعي الأهلي، التي ارتبط خلالها اسم والده برئيس الأهلي الأسبق صالح سليم.

علاء مبارك يحضر اختبارات ناشئي الأهلي - صورة أرشيفية

ومن بين ما تلك المواقف أن صالح سليم منع طائرة الرئيس الراحل حسني مبارك من الهبوط في استاد التتش، وأن المايسترو طلب دخول المقصورة في إحدى المباريات بسيارته مثل مبارك مهددا بأنه لن يحضر المباراة.

ويتلخص الموقف لمتداول في أن صالح سليم كان جالسًا في مكتب مدير النادى.. ورفض الخروج لاستقبال مبارك بعد هبوط طائرته فى نفس الملعب أيضا لزيارة الأوبرا.. وقال صالح يومها لو أن مبارك كان قادما لزيارة الأهلى لخرج يستقبله فى وسط الطريق.. لكن الأهلى تحول لمجرد مطار مؤقت أو قنطرة يعبرها ليذهب للأوبرا، وبالتالى هو ليس مضطرا لاستقباله

وسأل أحد المتابعين لحساب علاء مبارك على موقع «تويتر»، ويدعى حمدي البرماوي، نجل الرئيس الأسبق حول حقيقة هذه المواقف، ليرد قائلاً:«صباح الخير أستاذ حمدي، وربنا يرحمهم جميعًا، بس هو فيه حد عاقل يقول أو يصدق هذا الكلام.. طب تيجى إزاي».