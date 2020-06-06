شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة ٢ ونادي «النادي» والصالة المغطاة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية بمدينة السادس من أكتوبر، تفقد خلالها كل من مركز شباب الجزيرة 2، والصالة المغطاة، وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطورية الجارية بالمركز والصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، قال وزير الرياضة إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن القيادة السياسية قد وجهت بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن مركز شباب الجزيرة ٢ واحد من أهم المشروعات للوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يخدم قطاعًا كبيرًا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم المركز في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة ٢

وتتضمن العملية الإنشائية مبنى الإسكواش، والمكون من ٤ ملاعب إسكواش قانونية، ومكاتب، إدارية، وكافيتريا، وصالات متعددة الأغراض، ومجمع حمامات سباحة مكون من حمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة نصف أوليمبي، و٢حمام سباحة أطفال، ومنطقة الملاعب، وتتضمن ملعب كرة قانوني، و٣ ملعب كرة خماسي، و٢ ملعب متعدد الأغراض، و٢ملعب تنس.

هذا فضلا عن مبنى قاعة الاحتفالات، ويتكون من صالة احتفالات ٥٠٠ فرد مغلقة، وصالة احتفالات مفتوحة، بالإضافة إلى مطعم متكامل، كذلك سيتم إنشاء مبنى إدارى كامل يحتوي على مكاتب، وجيم رجال ونساء صاله أفراح، ومكتبة، ودور إداري، ومبنى اجتماعي مكون من صالة متعددة للأطفال، ومكتبة، ومطعم، ومسجد.

وفي نفس السياق، تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فرع نادي «النادي» بالسادس من أكتوبر، من أجل متابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة استعداد نادي «النادي» وكافة المنشآت الرياضية والشبابية، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء، والذي ينص على عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي خلال شهر يونيو الجاري، وكذلك مراعاة أعمال التعقيم، وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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