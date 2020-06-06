شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يرفض عروض رحيل نجل سعد الصغير بالميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولى الانتاج الحربى فكرة إعارة محمود سعد الصغير مدافع الفريق الشاب ونجل المطرب الشعبى سعد الصغير ، بداعى الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة ، حيث أثنى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج على اللاعب مؤكداً أنه ينقصه فقط مباريات ودية وإحتكاك مع اللاعبين أصحاب الخبرة حتى يحجز موقعاً أساسياً فى تشكيلة الفريق بالموسم الجديد لاسيما أن يلعب فى أكثر من مركز وقادر على الظهور بشكل جيد.

وفى وقت سابق قال نجل المطرب الشهير أنه بدأ ممارسة الكرة فى الشارع ثم توجه لإختبارات النادى الأهلى ونجح فى الانضمام لصفوف القلعة الحمراء ولكنه بعدها وجد نفسه أسيراً لدكة البدلاء ليقرر الرحيل للانتاج الحربى .

وقال محمود سعد الصغير فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " رحلت عن الاهلى دون علم والدى الذى يعشق الفريق الأحمر ونجومه خاصة جيل عماد متعب وأبو تريكة وبركات ، وانتقلت لصفوف الانتاج الحربى ثم حدثته فى الأمر فغضب بشدة ولكن أقنعته أنى أريد اللعب فوافق وقالى ربنا يكرمك" .

Advertisements

ويضيف لاعب الانتاج الحربى : " وجدت معاملة مختلفة فى الانتاج كل الموجودين يقدرونى وتم تصعيدى للفريق الاول منذ سبعة شهور وأنتظر فرصة الظهور الاول فى الدوري الممتاز "

وعن نصائح مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى يقول : " قالى بلاش تستعجل وفرصتك هاتيجى خاصة بعد ان شاركت مع حماده صدقى فى صفوف منتخب الشباب "

وعن مركزه فى الملعب قال محمد سعد : "ألعب مساك وأحياناً باك رايت ولكنى أعشق مالدينى وأحمد حجازى وأتمنى أن أصل لمستواهم "

وعن عودته للأهلى قال نجل المطرب الشهير : " بالطبع أتمنى العودة للأهلى وأعتقد أنها ليست صعبة ".