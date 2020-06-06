شكرا لقرائتكم اتحاد الرماية يعلن سلبية عينات كافة الموظفين بعد إصابة إدارى بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية عن سلبية عينات جميع موظفى الإتحاد بالكامل قبل العودة إلى العمل ، بعدما ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين و تم عزله فى أحد مستشفيات العزل الصحى ، حيث قام الإتحاد بإجراء المسحة للتأكد من سلامة جميع الموظفين قبل العودة إلى العمل .

و أشار حازم حسنى إلى تحسن الحالة الصحية لإدارى الإتحاد المصاب بفيروس كورونا، مؤكدا على الإطمئنان عليه لمتابعة حالتهالصحية هاتفيا .

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وأكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية على عودة الموظفين للعمل بالاتحاد بدءا من غدا الأحد بعد مد إجازة عيد الفطر لثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن الإدارى شعر بتعب منذ فترة قبل أن يتم تأكد إصابته بفيروس كورونا وعزله وغلق الاتحاد لأعمال التطهير والاكتفاء بالعمل أون لاين.

وهذه ليس الحالة الأولى فى الاتحادات الرياضية، حيث سبق وتعرض أحد موظفى اتحاد السلاح إلى الفيروس وتم غلق الاتحاد أيضًا، وقال حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية إن موظفى الاتحاد ملتزمون طوال الفترة الماضية بجميع الإجراءات الاحترازية واستخدام المطهرات.