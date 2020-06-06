شكرا لقرائتكم رئيس طبية الأهلي يتواصل مع الصحة لمعرفة أخر تطورات التعامل مع كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل اللجنة الطبية بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي مع الجهات المعنية في الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة من أجل التعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس كورونا، الذى تسبب في تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم ، وتبحث اللجنة الطبية في القلعة الحمراء مع المسئولين في وزارة الصحة الإجراءات الإحترازية المقرر إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقي الالعاب والأنشطة تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الأجراءات التى يلتزم بها الاهلي طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

على الصعيد ذاته ، قام الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي بإعداد تصوّر كامل عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من طبيب الفريق وضع خطة شاملة لإمكانية التدريب وسط ظروف وباء "كورونا".

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ويرغب الأهلى فى تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء قد أعلن مؤخراً أن منتصف يونيو الجاري سيشهد فتح أبواب الأندية بشكل تدريجى، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف الشهر الجاري، لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.