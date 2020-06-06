شكرا لقرائتكم اعتماد 5 تبديلات في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سيسمح دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق بدلا من ثلاثة عند استئناف الموسم في 20 يونيو بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا بعد أن صدق الاتحاد الإيطالي للعبة على تغيير مؤقت في اللوائح يوم الجمعة.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن مجلسه التنفيذي وافق على "السماح بخمسة تبديلات لكل فريق حتى نهاية موسم 2019-2020".
وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مايو أيار الماضي للفرق بإجراء خمسة تبديلات في تغيير مؤقت للقواعد بهدف الحد من تأثير الجدول المزدحم بالمباريات المتوقع عقب جائحة كوفيد-19. وترك الفيفا الأمر لكل اتحاد محلي ورابطة للدوري لتطبيق هذا التغيير من عدمه.
وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس وستخوض الفرق 12 جولة في ستة أسابيع مزدحمة لتنتهي البطولة في الثاني من أغسطس.
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