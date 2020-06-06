الدوري الأميركي للمحترفين: اللاعبون لمناقشة بعض التفاصيل قبل الاستئناف

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لوس انجليس (أ ف ب) - طلب لاعبو دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مزيدا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري، قبل التوقيع على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان الجمعة.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مجلس ممثلي اللاعبين وافق على خوض جولة محادثات مع رابطة الدوري حول سيناريو استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقا من اصل 30.

جاء في البيان بعد اتصال عبر الهاتف ضم ممثلي اللاعبين "يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب قبول السيناريو توصل جميع الاطراف الى اتفاق بشأن جميع القضايا المرتبطة باللعب".

واشارت شبكة "اي اس بي ان" ان اللاعبين وافقوا في المبدأ على خطة استئناف الدوري مع 22 فريقا، لكنهم بحاجة الى تسوية التفاصيل الدقيقة.

وكان مجلس ادارة الرابطة اعطى الضوء الاخضر الخميس على استئناف الموسم في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 تموز/يوليو.