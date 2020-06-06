أرسنال يضع شروطه لجلب عثمان ديمبيلي من برشلونة

مدرب فريق أرسنال الإنجليزي “ميكيل أرتيتا”، يضيف الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة فى قائمة الأولويات لتعزيز خط هجوم المدفعجية الموسم القادم، جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي إكسبريس”الإنجليزية.

والتي أعلنت على إن مسؤولي أرسنال بدءت مفاوضتها لجلب ديمبيلي جناح برشلونة، والدخول في صراع مع مانشستر يونايتد أحد المهتمين بالحصول على مجهودات النجم الفرنسي، وأشارت أن أرسنال أراد الحصول علي أخبار مباشرة بشأن اللاعب من أجل اتخاذ خطوات متقدمة وسريعة، من أجل التوقيع معه في الصيف.

وتضمنت الضمانات المقدمة على فحوصات طبية شاملة عن إصابات اللاعب المستمرة مع البارسا لضمان سلامته قبل إتمام الصفقة، حيث عاني عثمان ديمبيلي من العديد من الإصابات مع برشلونة، والتي لم تمكنه من ابراز مستواه امام جماهير البارسا، فقد سجل خلال 74 لقاء فقط سجل 19 هدفًا.