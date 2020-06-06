StRee ماتش| يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وشالكة Match Live البوندسليجا كورة لايف Yalla Soo هدف أول يقترب

تم اضافة البث .. يلا شوت بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند وشالكه Yalla shoot Borussia Dortmund كورة اون لاين يوتيوب ديربي الرور الدوري الالماني، ينتظر الملايين حول العالم أول استئناف لأحد الدوريات الخمس الكبرى في ظل توقف النشاط الكروي في كافة البلاد بسبب أزمة كورونا حيث يلتقي نادي بوروسيا دورتموند مع نظيره شالكه في افتتاحية منافسات الأسبوع 26 من المسابقة التي ينتظرها الجميع، مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه بث مباشر، ويقام اللقاء في معقل نادي دورتموند الملقب بأسود الفيستفاليا.

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بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند وشالكه كورة لايف بلس يلا شوت دورتموند اليوم Live، وتحدث ماركو رويس، مهاجم بوروسيا دورتموند عن فكرة إن استئناف مباريات البوندسليجا بعد توقف الحياة الرياضية منذ الشهر قبل الماضي، أن هذا ليس مؤشرا على عودة الحياة الطبيعية وأضاف أنه يأمل في عودة القطاع الرياضي بالشكل الكاملولكن مع هذا فان الجميع يدرك أننا لم نهزم فيروس كورونا، وأن كافة الأفراد يدركون أنهم لا يمكنهم أن يشعروا بالاطمئنان الآن والكلمة الأولى للأطباء والسياسيين.

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مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وشالكة يلا شوت بروسيا دورتموند Kora star كورة ستار بلس، وتنطلق قمة الجولة عند دقات الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة وأيضا يتوقيت جرينتش الساعة 13:30، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي HD1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي الذي احتفل بعودته للتعليق على حسابه في تويتر.

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بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة يلا شوت بدون تقطيع من المتوقع أن اليوم السبت السادس عشر من مايو مشاهدات قياسية، حيث ستقام 6 مباريات،وستكون مباراة الديربي محط أنظار الملايين حول العالم، والتي ستقص شريط عودة كرة القدم في دوريات أوروبا الكبرى، وهو الأمر الذي طال انتظاره، وتنبأ الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، بمشاهدات قياسية للبوندسليجا بسبب أنه أول دوري يعود للأنظار.