إشراف ديفيد سيزا على تدريبات جيرالدو

قام المدرب العام بالفيق الاول لكرة القدم النادي الأهلي السويسري ديفيد سيزا بالإشراف على جميع تدريبات اللاعب الإنجولي في المنزل، رافق مدرب النادي الأهلي بمرافقة اللاعب الإنجولي في منزله من أجل متابعة جميع التدريبات الذي يقوم بها في المنزل وهذا من أجل الحفاظ على وزنه ولياقته البدنية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد التي تسبب في توقفت جميع الأنشطة الرياضية.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يقوم بتصدر الدوري برصيد قد يصل إلى 49 نقطة وذلك بهد ما فازوا في المباراة رقم 16 وحدق تعادل مع نادي سموحة بهدف مقابل هدف، مع العلم أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.