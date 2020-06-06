استعداد يوفنتوس للتضحية بثلاثة لاعبين

يخطط مسئولون يوفنتوس الإيطالي بالتضحية بثلاثة لاعبين من أن أجل أن يستعيدوا لاعب مانشستر يونايتد بول جوبا بالتحديد مع اقتراب رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر، وأكد مصدر موثوق أن يوفنتوس يستعد من أجل أن يضحي بثلاثة من لاعبيه أهمهم آرون رامسي من أجل إغراء اللاعب بالإضافة لتقليل المبلغ المادي في صفقة بوجبا.

وأكد المصدر أن إدارة النادي قد تواصلت مع المدير الفني لفريق السيد العجوز ماوريسيو ساري من أجل أن يقف على أبرز اللاعبين التي خرجت من حساباته طوال المرحلة السابقة ويدخل كلاً من رابيوت وبيانيتش القائمة السوداء التي من المفترض طرحها لنهاية هذا الموسم، ويذكر أن يوفنتوس يواجه صراع مع كلاً من نادي برشلونة وريال مدريد.