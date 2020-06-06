لاعب نادي الزمالك يتمنى عودة النشاط الرياضي في مصر

يتمنى لاعب نادي الزمالك السابق اللاعب نصر إبراهيم بإعادة النشاط الرياضي في مصر وذلك بعد مرور فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس الكورونا في البلاد وأكد من خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج زملكاوي الذي يقوم بتقديمه طارق يحيي قائلا” لابد من عودة النشاط رويدًا رويدًا خاصة فى ظل عصر الاحتراف الذى نعيشه فى الوقت الحالى وأغلب أفراد المنظومة الكروية دخلها الوحيد من اللعبة “.

إما بالنسبة لأزمة ملف نادي القرن، قام بالتأكيد أن نادي الزمالك يواجه ظلم كبير في هذه القضية وقام بشكر رئيس مجلس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور من أجل فتح الملف الخاص بهذه القضية من جديد خلال هذه الفترة.