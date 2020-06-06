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هاني سعيد يتحدث عن حقيقة دخول النادي الأهلي في عدد من المفاوضات

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قام المدير الرياضي لنادي بيراميدز الأستاذ هاني سعيد بالكشف عن حقيقه دخول الفريق في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل ضمهمهم للاعب البرازيلي كينو وذلك بمثابة الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في فصل الصيف بالتحديد أن اتفاق اللاعب مع نادي الجزيرة الإماراتي على وشك الانتهاء في هذا الموسم الحالي.

وقام هاني سعيد بالكشف في تصريحات تلفزيونية خاصة به على قناة أو تايم سبورتس” لم نتلق أي عروض رسمية بشأن كينو حتى الآن سواء من النادي الأهلي أو غيره من الأندية”، ثم أضاف” لم نحسم مصير اللاعب بشأن عودته للفريق في الموسم المقبل من عدمه خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس ”.

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