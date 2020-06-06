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دفاع عصام الحضري عن اللاعب وائل جمعة

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قام الحارس الأسطوري للمنتخب الوطني عصام الحضري بالدفاع عن حث زميله السابق وائل جمعة أمام حملة جميع الانتقادات التي قام نجم نادي الزمالك السابق اللاعب خالد الغندور بالإعلان عنها ضد وائل جمعة.

وقام عصام الحضري بنشر تويت على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتويتات قائلاً” الصخرة ويكفي الاسم ، كابتن وائل جمعة يعني 3 بطولات أفريقيا يعني صمام الأمان”، ومن الجدير بالذكر ان خالد الغندور أصبح من أولى مقدمي البرامج في قناة الزمالك، أكد أن وائل جمعة مدافع يحتوي على إمكانيات ضعيفة ولكن في الحقيقة أن استطاع أن يحقق بطولات وإنجازات كبيرة، ويذكر أن جميع الأنشطة متوقفة بسبب انتشار فيروس الكورونا.

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