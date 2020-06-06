رأي اللاعب شيكابالا عن عودة الدوري المصري

قام صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بالحديث عن احتمال عودة الدوري أو إلغائه نهائياً، وأكد في تصريحات خاصة به قائلاً” أهم حاجة سلامة الناس.. مع زيادة أعداد الإصابات عندنا لازم نستنى وبعدين نبدأ دوري جديد”.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب انتشار فيروس الكورونا وذلك للحفاظ على صحة الجماهير واللاعبين فيتابع اللاعبين ممارسة جميع الأنشطة الرياضية في منازلهم دون الذهاب للنادي وهذا يعتبر تشجيع للأشخاص بأن يبقوا في منازلهم ولا يذهبون للجيم نهائياً أو النادي ويذكر أن اللاعب شيكابالا تعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير ولكنه قام بالرد عليهم فقط بآية قرآنية.