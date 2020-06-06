اخبار الرياضه

تعليق مجدي عبد الغني عن ظهور عبد الحفيظ في برنامج رامز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد عضو اتحاد الكرة السابق الأستاذ مجدي عبد الغني أن ظهور سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي من الأمور الغير لائقة بمنصبه كمدير الكرة في النادي الأهلي بالتحديد أن ذلك المنصب من المناصب المهمة والمقدسة الذي تولاه عدد كبير من الأسماء الكبيرة على سبيل المثال طارق سليم وحسن حمدي وثابت البطل.

أضاف أيضاً ان هذا النوع من البرامج لا تليق به نهائياً كما أنه تؤدي للسخرية بالضيف المتواجد في البرنامج، وأضاف أيضاً أن إذا سيد كان يعلم بالبرنامج المتعلق برامز كان عليه أن يقوم بالاعتذار للجماهير أو يرفض ان يتم إذاعة هذه الحلقة لحماية اسم ووظيفة المنصب الذي يحمله.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا