رد شيكابالا على جماهير نادي الزمالك

قام قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بالرد على الهجوم الذي تعرض له من الجماهير في الفترة الأخيرة فرد عليهم بآية قرآنية فقط وقام بنشر صورة للآية القرآنية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور وتقوم الآية القرآنية” واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا”.

وقام اللاعب جدو بتوجيه رسالة للجماهير بشأن قضية شيكابالا الذي تعرض لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات قائلاً” الخوض في الأعراض وحياة الناس الشخصية لا من الدين ولا الأخلاق ولا حتى من التشجيع اللي اتعودنا عليه”، فتعرض شيكابالا لهجوم شديد من الجماهير وحصلوا على تعليقات خرجت عن النص نهائياً ووصلت إلى التطاول.