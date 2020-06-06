تشجيع الشعب الليبي لنادي الزمالك

قام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر اللاعب بدر حامد بالتأكيد على أن نسبة 95% من الشعب الليبي يقوم بتشجيع نادي الزمالك ويعشق هذا النادي، وأكد خلال تصريحات خاصة بنادي الزمالك في برنامج زملكاوي الذي يقوم بتقديمه الإعلامي طارق يحيي على قناة الزمالك قائلاً” على مدار مشواري في قطاع الناشئين بأهلي طرابلس اكتشفت أن 95% من الليبيين يشجعون الزمالك وللنادي الأبيض شعبية جارفة في طرابلس على الأخص”.

كما أنه تابع في حديثه قائلاً” لم أقابل سوى اثنين فقط يشجعان النادي الأهلي في ليبيا”، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة منذ انتشار فيروس الكورونا في العالم وعلى الجميع الالتزام بهذه الإجراءات لحين انتهاء الأزمة.