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ممارسة أوناجم الكوري تدريباته في الجيم بدولة المغرب

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قام لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك اللاعب محمد أوناجم بتأدية جميع التدريبات القوية وذلك في بعض صالات الجيم في دولة المغرب وجاء ذلك رغم قرار توقف جميع الأنشطة بسبب ما يعانيه العالم من وعكة صحية، فيحرص أوناجم على أن يقوم بممارسة جميع التدريبات البدنية وذلك من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فلم يتأثر نهائياً بتوقف مسابقة .

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب الآن متواجد في دولة المغرب في ظل الظروف التي تمر بها ومن المفترض أن تم تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ شهر مارس وذلك يعتبر إجراء وقائي لحماية جميع المواطنين وهو يستمر بالتدريبات حفاظاً على وزنه ولياقته.

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