حقيقة تعاقد حمادة صدقي مع محمد بسام

قام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي سموحة الدكتور حمادة صدقي بالكشف عن حقيقة خبر رغبته في عمل عقد مع حارس نادي طلائع الجيش اللاعب محمد بسام وذلك طوال فترة الانتقالات الصيفية الآتية، وانتشرت أخبار أخيرة في الأيام السابقة على إرادة نادي سموحة في عمل تعاقد مع محمد بسام طوال الانتقالات الصيفية.

وأكد الأستاذ حمادة صدقي في تصريحات متعلقة به قائلاً” لا أساس من الصحة لما تردد عن رغبتنا في التعاقد مع بسام، في الصيف المقبل”، مؤكدا أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق، لم يطلب ضم أي حارس في الفترة المقبلة”، مع العلم أن جميع الأنشطة الرياضية مازالت متوقفة.