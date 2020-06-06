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مدح حارس مرمى نادي سموحة الهاني سليمان لحارس مرمى نادي الزمالك

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قام حارس مرمي فريق كرة القدم في نادي سموحة الهاني سليمان بالتأكيد على أن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أفضل حارس مرمى في مصر بأكملها في الفترة الحالية وبعد ذلك يليه محمد أبو جبل من نادي الزمالك وذكر أن أصعب مهاجم واجهه هو اللاعب عماد متعب.

وأضاف في تصريحات خاصة به على قناة أون تايم سبورت قائلاً” قلة من الجماهير هي وراء رحيلي عن نادي السكندري الصيف الماضي بعد الهجومي عليَّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتابع الحديث مؤكدا أن “هذه القلة لا تتعدى الـ20 شخصًا حيث قاموا بالضغط على إدارة النادي في نهاية الموسم الماضي من أجل الاستغناء عن خدماتي.

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