منافسة محمد صلاح لأبو تريكة والخطيب

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم باستغلال احتفال العالم بيوم أفريقيا لكي يقوم بطرح استفتاء للجماهير من أجل اختيار أبرز النجوم في القارة السمراء، ومن خلال الموقع الرسمي على تويتر يقوم فيفيا بوضع استفتاء لاختيار اللاعب من بين بين نجوم الأفارقة الكرم الذهبية مع العلم أنه لم يحدث ويحصل لاعب أفريقي حصل على الجائزة العالمية ولكن اقترب نجوم كثيرة من قبل.

كما أن تسارع المتابعين على موقع تويتر بالتسريع الاختيار بين أساطير كرة القدم لينحصر الاختيار بين كلاً من لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر اللاعب محمد صلاح ونجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة ورئيس القلعة الحمراء وأسطورة النادي اللاعب محمود الخطيب