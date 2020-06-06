صدمة نادي الأهلي من قرار بيراميدز

يتجه مسئولو نادي بيراميدز إلى العمل على فض جميع الصفقات التبادلية بينه وبين النادي الأهلي من أجل الموافقة على انتقال أي لاعب من لاعبين الفريق إلى اللاعب الأخر طوال فترة الانتقالات الصيفية الآتية، فيسعى النادي الأهلي على ضم عدد من لاعبين بيراميدز التي منهم رجب بكار ونبيل دونجا ومحمد حمدي.

حيث يعمل نادي بيراميدز على قيام تعاقد بصورة رسمية مع اللاعب أحمد فتحي مقابل أيمن الأهلي وذلك بداية من الموسم الآتي، وذلك بعد ما رفض اللاعب أن يقوم بالتجديد مع النادي الأهلي، وتم نشر أخبار قوية للغاية عن قيام شريف إكرامي للتوقيع مع فريق بيراميدز، ورفض بيراميدز أن يقوم بعقد أي صفقات مع نادي الزمالك.