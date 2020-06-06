شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة اليد شكل تانى فى تحدى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن منظومة كرة اليد تسعى لتحدى فيروس كورونا بشى الطرق من أجل استكمال مشوار سلسلة النجاحات العالمية التى تحققها اللعبة عالميا وأفريقيا، خاصة أن مصر بصدد تنظيم حدث عالمى وهو كأس العالم 2021 للرجال، حيث يبدو أنه لن يكون الوحيد فى زمن الكورونا، ويرصد الخليج 365 تحدى كرة اليد للكورونا على أرض المحروسة فى التقرير التالى :

يتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

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استقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على إقامة بطولة أفريقيا للأندية فى شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة، حيث كان الزماالك قد تقدم بطلب لاستضافة البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصرى كبروفة لبطولة العالم 2021.

كشف حمادة عبد البارى، المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.