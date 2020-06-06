شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية فى الأهلي يتواصل مع وزارة الصحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، برئاسة الدكتور محمد شوقى، مع الجهات المعنية فى الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية فى القلعة الحمراء مع المسئولين فى وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقى الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التى يلتزم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

وعلى الصعيد ذاته، أعد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى تصوّراً كاملاً عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من طبيب الفريق وضع خطة شاملة لإمكانية التدريب وسط ظروف وباء "كورونا".

ويرغب الأهلى فى تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء قد أعلن مؤخراً أن منتصف يونيو الجارى سيشهد فتح أبواب الأندية بشكل تدريجى، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف الشهر الجاري، لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.