شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجرى عملية صيانة لأرضية الملاعب استعداداً لاستئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل نادى المقاولون العرب فرصة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد منذ مارس الماضي، فى إعادة صيانة وقص نجيل الملاعب بالنادى، لتجهيزها قبل منتصف يونيو الجارى، حيث تترقب الأندية المصرية عودة النشاط الرياضى قريباً واستئناف مسابقتى الدورى والكأس، فى ظل خطة الدولة للتعايش مع الوباء الجديد بوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية اليومية لمنع انتشار العدوى.



المقاولون (1)



المقاولون (2)



المقاولون (3)



المقاولون (4)

Advertisements

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة، أن النادى يقوم بحملات تعقيم داخلية لتطهيره، مشيراً إلى أنه حال عودة النشاط ستضع الدولة مجموعة من الضوابط والقواعد المعلنة والمفروضة على الجميع، وأن الفترة المقبلة ستشهد تفسيراً أكبر لتلك الإجراءات من جانب الدولة.

وأكد محمد عادل أن قرار عودة الدورى المصرى من جديد ليس للأندية دخل فى اتخاذه نهائيًا، مشيراً إلى أن تكاليف الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط من الصعب على أى نادٍ أن يتحملها، موضحاً أن إدارة المقاولون كانت من أكبر المتحمسين لعودة الدورى من جديد لكن الأمور الآن أصبحت صعبة للغاية، التوقف بات طويلًا جدًا والمبالغ المطلوبة للعودة كبيرة للغاية.

وأضاف عادل، فى تصريحات تليفزيونية، "عودة الدورى ليس قرار الأندية بل قرار الدولة فقط، ورأينا أن العودة حاليًا فى ظل الأرقام الحالية للإصابات والتكاليف التى تخص الإجراءات الاحترازية أصبحت صعبة جدًا".

وتابع "إذا كانت الدولة ستتحمل هذه التكاليف، فلماذا نغامر بهذه المبالغ الكبيرة فى موسم قد ينتهى بأى وقت ولا نستفيد منها للموسم المقبل".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.