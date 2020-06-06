شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينات موظفى اتحاد الرماية بالكامل بعد إصابة إدارى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، سلبية عينات جميع موظفى الاتحاد بالكامل قبل العودة إلى العمل، بعدما ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين وتم عزله فى أحد مستشفيات العزل الصحى، حيث أجرى الاتحاد المسحة للتأكد من سلامة جميع الموظفين قبل العودة للعمل .

وأشار حازم حسنى إلى تحسن الحالة الصحية لإدارى الإتحاد المصاب بفيروس كورونا، مؤكدا على الاطمئنان عليه لمتابعة حالته الصحية هاتفيا .

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وأكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية على عودة الموظفين للعمل بالاتحاد بدءا من غد، الأحد، بعد مد إجازة عيد الفطر لثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن الإدارى شعر بتعب منذ فترة قبل أن يتم تأكد إصابته بفيروس كورونا وعزله وغلق الاتحاد لأعمال التطهير والاكتفاء بالعمل أون لاين.

وهذه ليس الحالة الأولى فى الاتحادات الرياضية، حيث سبق وتعرض أحد موظفى اتحاد السلاح للإصابة بالفيروس وتم غلق الاتحاد أيضًا، وقال حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، إن موظفى الاتحاد ملتزمون طوال الفترة الماضية بجميع الإجراءات الاحترازية واستخدام المطهرات.