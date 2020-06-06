شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الريشة الطائرة يناقش استعدادات عودة النشاط غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعا مهما غدًا الأحد، بمقر مبنى الاتحاد فى مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة وبحث الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.

ويرغب مسئولو اتحاد الريشة الطائرة فى استئناف النشاط الرياضى دون أزمات قد تدفع المجلس لتعليق المسابقات المحلية من جديد بعدما توقف النشاط فى مصر منتصف مارس الماضى قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.

وأكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مناقشة وزارة الشباب والرياضة فى كيفية استكمال المسابقات الخاصة بفئات الحافز الرياضى للاعبين، وقال التهامى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيضع خطة عودة التدريبات وعودة المسابقات بناءً على التعليمات التى سيتم إرسالها المرحلة المقبلة من جانب الوزارة، حال قرار الحكومة بذلك مثلما تم الإعلان عنه مسبقا بعودة النشاط تدريجيا من منتصف يونيو.