شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستفسر من عبد الحفيظ عن تطورات ملف عقد مهاجم الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن عدة أمور خاصة بالفريق، خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ويأتى فى مقدمة هذه الأمور تطورات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلى فى التجديد له مُبكراً بناءً على طلب السويسرى رينيه فاير المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة لرئيس النادى أن ملف التجديد لمروان يسير بشكل جيد، وهناك اتفاق على التجديد لكن التوقيع الرسمى والجلسات المباشرة مع اللاعب أو وكيله تامر النحاس لم تتم مؤخراً، كما كان مقرراً، بسبب الأجواء الراهنة على خلفية وباء كورونا الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً.

وعقد محمود الخطيب جلسة ظهر أمس الجمعة مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بحضور عمرو محب مترجم الفريق، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص الفريق فى الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التى يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

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وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد، وحرص رئيس الأهلى خلال الجلسة على الاطمئان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التى يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.