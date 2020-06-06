شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بلاتر يداعب تريزيجيه خلال تواجده مع الأهلي بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد شهاب الدين أحمد، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكريات المشاركة مع القلعة الحمراء في مونديال الأندية باليابان، ونشر شهاب فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال قيام جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سابقاً بتحية لاعبي الأهلي على أرض الملعب، حيث داعب بلاتر كلا من محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي السابق وأستون فيلا الإنجليزي حالياً، وشهاب أحمد، بطريقة خاصة.

وكان وائل جمعة مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر قدم محمود حسن تريزيجيه لبلاتر خلال مروره على لاعبي الأهلي قائلاً " تريزيجية المصرى"، ليبتسم رئيس الفيفا السابق مداعباً لاعب الأهلى.

بطولة كأس العالم للأندية انطلقت عام 2000 وأقيمت في البرازيل تحت مسمى "بطولة العالم للأندية، وكان أول فريق أفريقي يشارك بها هو الرجاء الرياضي المغربي، وجول يلقي الضوء على تاريخ مشاركات الأندية الأفريقي التي مثلت القارة السمراء في البطولة.

شارك الأهلي للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان للمرة الأولى، وأيضا كانت مشاركة مخيبة للآمال لممثل أفريقيا في البطولة، حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى بنظام جديد، حيث لعب الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي في الدور الأول، وخسر بطل أفريقيا أمام بطل أسيا بهدف دون رد سجله محمد نور.

ولعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، أمام فريق سيدني الأسترالي، وخسر أيضا بنتيجة 2-1، سجل للأهلي عماد متعب، وسجل لسيدني ديوايت يورك، وديفيد كارني، واحتل بطل أفريقيا المركز السادس والأخير.

عاد الأهلي للمشاركة مجددا في البطولة للمرة الثانية على التوالي في البطولة التي أقيمت في اليابان أيضا، ولكن كانت مشاركة الأهلي هذه المرة أفضل كثيرا من المرة الأولى، حيث واجه فريق أوكلاند سيتي في الدور الأول، ونجح في الفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما الأنجولي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.

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وتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليواجه فريق إنترناسيونال البرازيلي، وقدم الفريق مباراة رائعة وخسر بصعوبة بهدفين مقابل هدف، سجل للفريق البرازيلي ألكسندر باتو، ولويس أدريانو، وسجل للأهلي أمادو فلافيو، ولعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونجح في تحقيق الفوز على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي محمد أبو تريكة، وسجل لفريق كلوب سالفادور كابانياس، وحصد الأهلي الميدالية البرونزية.

بعد غياب عام واحد، عاد الأهلي ليشارك للمرة الثالثة في البطولة التي أقيمت باليابان للمرة الرابعة، لكن المشاركة كانت مخيبة تماما كما كانت مشاركته الأولى بعدما احتل المركز السادس والأخير.

الأهلي لعب مباراته الأولى أمام باتشوكا المكسيكي، ورغم التقدم بهدفين نظيفين لبطل أفريقيا، إلا أنه إنهار بشكل غريب وسكنت شباكه 4 أهداف متتالية، لتنتهي المباراة بفوز باتشوكا 4-2، ولعب الفريق الأحمر مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام فريق ادلايد يونايتد الأسترالي، وخسر بطل أفريقيا بهدف دون رد سجله كريستيانو.