ميسي يتدرب منفرداً في مران برشلونة استعداداً لاستئناف الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تدرب ليونيل ميسي نجم برشلونة، بشكل فردي خلال مران الفريق الكتالوني، اليوم السبت، تحضيرًا لمباراة ريال مايوركا في الليجا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني صورة لميسي وهو يتدرب منفرداً في تدريبات برشلونة على ملعب "كامب نو"بعيداً عن بقية زملائه.

وكان البارسا أعلن في وقت سابق بأن ميسي يعاني من مشاكل عضلية، وغاب عن تدريبات الفريق الجماعية في الأيام القليلة الماضية واكتفى بالعمل داخل صالة الألعاب الرياضية.

ويسعى ميسي للحاق بمواجهة ريال مايوركا، في أولى مباريات الفريق بعد إستئناف النشاط الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.