بالفيديو.. والد أحمد فتحي يوضح الحالة الصحية لأسرة اللاعب بعد الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: حرص فتحي عبدالمنعم، والد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي حالياً على توضيح الحالة الصحية لأسرة اللاعب بعد تعرض زوجته وبناته للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكانت زوجة أحمد فتحي قد نشرت في وقت سابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة تطلب من خلالها الدعاء للأسرة بعد تأكد إصابتها وبناتها بفيروس كورونا. وقال والد أحمد فتحي في تصريحات للقناة الأولى "الحمد لله، الحالة مستقرة للأسرة، أحمد فتحي حالياً يقوم بدور الطبيب ويقوم بمراعاة أسرته أثناء فترة العزل المنزلي". Advertisements وتابع "كان هناك ارتفاع في درجة حرارة الطفلة الصغيرة فاطيمة، تم اجراء التحاليل اللازمة والفحوصات، وثبتت إيجابية مسحة خديجة وفاطيمة ووالدتهم، تم التواصل مع الأطباء لتلقي التعليمات اللازمة". وأضاف "في الوقت الحالي الأسرة ملتزمة بإجراءات العزل المنزلي لتلقي العلاج، الأمور طيبة ومستقرة".

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