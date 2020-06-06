قبل الزمالك .. الأهلي حاول ضم "بابل" واصطدم بـ 60 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترب الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، من الانتقال إلى نادي الزمالك ليكون أول صفقات الأبيض للموسم الجديد.

وقال جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الجناح الأنجولي لصحيفة "jornaldeangola" الأنجولية، أمس الجمعة إن توقيع العقد قد يكون في الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة".

ويحمل صاحب الـ26 عامًا حكاية أخرى مع مصر وتحديداً الأهلي منذ ثلاثة أعوام.

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وحاول الأهلي التعاقد مع بابل في صيف 2016 قبل أن يعيد المحاولة في ديسمبر من نفس العام ويقدم عرضاً قيمته 2 مليون يورو على سبورتينج لشبونة من أجل ضم اللاعب إضافة إلى 30% من قيمة إعادة البيع.

وقالت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية إن رئيس سبورتينج لشبونة رفض عرض الأهلي لتوقعها تألق الجناح الأنجولي في المستقبل لتشير بعض التقاريرإلى إمكانية لجوء الأحمر لكسر الشرط الجزائي.

وعلق عصام سراج، مدير التسويق الأسبق بالنادي الأهلي إن الإدارة أغلقت ملف التعاقد مشيرأ إلى أن كسر الشرط الجزائي في عقده يحتاج ميزانية دولة وليس ناد .

ووضعت إدارة لشبونة 60 مليون يورو شرطاً جزائياً في عقد بابل الذي عاد بعد فترة خفوت إلى ناديه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.