حلمي طولان يكتفي بـ"الفيديو" للرد على تصريحات مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ما زال الخلاف مستمر بين حلمي طولان المدير الفني الحالي لنادي إنبي وأحد نجوم الزمالك السابقين ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدما تعرض طولان لهجوم عنيف من جانب رئيس القلعة البيضاء عبر شاشة قناة الزمالك.

وواصل مرتضى منصور، هجومه على حلمي طولان من خلال قناة الزمالك قائلا "نحن نادي القيم والمبادئ يا حلمي، أنت قمت بالتعدي على فرج عامر رئيس سموحة وهناك مستندات".

وأضاف "لقد قمت بتوجيه أمر بصرف مستحقاتك المتأخرة وقت كنت مدرباً للزمالك في وقت ممدوح عباس، موقفك الحالي بسبب الغاء العضوية، لم تفكر في قضية نادي القرن، نحن نادي القيم والمبادئ، لا نسب أحد وندافع عن حق الزمالك".

وقام حلمي طولان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الساعات الماضية بالاكتفاء بنشر "فيديوهات" من الأرشيف لاثبات التناقض في طريقة تعامل رئيس الزمالك مع مقدمي برامج القناة في الوقت الحالي وقت كان مختلف معهم في السابق.

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وبدأت الأزمة بين حلمي طولان ومرتضى منصور، عندما نشر مدرب الزمالك الأسبق تغريدة أشاد فيها بمجلس إدارة النادي الأهلي.

وبعدها كتب قائلا "علشان أثبت للناس أني زملكاوي يبقى ضروري اشتم في الناس وأسب وألعن وأتجاوز في حقهم، ما ينفعش أكون زملكاوي وأحترم الجميع وأقدرهم ولا يتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صورة محترمة عن الزملكاوية المحترمين ولا عايزيني أمسك طبلة زيكم".

وقام مرتضى منصور من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر "فيديو" لطولان بعنوان ":"حلمى طولان لما كان قائد أوركسترا التطبيل للمستشار مرتضي منصور".

وكان رد حلمي طولان "ده لما كنت بتتعامل معنا باحترام لكن لما تجاوزت في حقنا ردينا عليك بنفس أسلوبك".