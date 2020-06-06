مارتينيز يتفق مع إنتر على الانتقال لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشف تقرير صحفي إيطالي أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز توصل لصيغة تفاهم مع إنتر من أجل الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مارتينيز تحدث مع مدربه أنتطونيو كونتي بشأن رغبته في الانضمام لبرشلونة، ووعده بتقديم أقصى جهد ممكن مع إنتر خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

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وعلى الجانب الإسباني، أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية إن الثلاثة أطراف المتمثلين في اللاعب ونادي الإنتر وبرشلونة مقتنعون بأن الانتقال سيحدث، لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق رسمي حتى الآن.

كذلك أشار تقرير سابق لـ"سبورت" أن لاوتارو توصل لاتفاق مع برشلونة، حيث وافق على الانتقال لكامب نو بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 12 مليون يورو سنويًا.

وقدم لاوتارو -صاحب الـ22 عامًا- موسمًا لافتًا مع إنتر بعدما دوّن ظهوره في 31 مباراة ليسجل 16 هدفًا (11 هدف في الدوري + 5 أهداف بدوري أبطال أوروبا) كما صنع أربع تمريرات حاسمة في الدوري.