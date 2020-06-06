تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات القوية في الدوري الألماني.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:

03:30 ـ لايبزيج vs بادربورن ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD.

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03:30 ـ باير ليفركوزن vs بايرن ميونخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD.

03:30 ـ فرانكفورت vs ماينز ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD.

30:30 ـ دوسلفدورف vs هوفنهايم ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD.

06:30 ـ بروسيا دورتموند vs هيرتا برلين ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD.