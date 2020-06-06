مدرب بشكتاش يرحب برحيل محمد النني

رحب سيرجين يالتشين المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بشكتاش التركي، بعودة النجم المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل .
يواجه النجم المصرى محمد الننى، لاعب وسطفريق بشكتاش التركى، والمعار من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، أزمة كبيرة، بعد رفض الأخير دفع مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادى التركى، قيمة رواتب 3 أشهر، حال إنهائه عقد الاعارة، والعودة إلى صفوف الجانرز.
وذكر موقع "فوتو سبور" التركى، أن أرسنال، أخبر محمد الننى، أنه لن يقوم بدفع قيمة الرواتب المتأخرة له مع بشكتاش، فى حال إنهاء عقد الإعارة الحالى، وعودته لصفوف فريق الجانرز، والذى لا يرغب فى وجود اللاعب معه فى الفترة المقبلة.
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