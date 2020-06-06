الكهرباء تغرم النادي الإسماعيلي

إنقطع الطيار الكهرباء عن النادي الإسماعيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية داخل النادي . وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن شركة الكهرباء غرمت النادي الإسماعيلي إثنين مليون جنيهًا ومائة ألف بسبب عدم تسديدهم الفواتير منذ فترة طويلة . لـ " الوفد " أن شركة الكهرباء غرمت النادي الإسماعيلي إثنين مليون جنيهًا ومائة ألف بسبب عدم تسديدهم الفواتير منذ فترة طويلة . وحل مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أزمة الكهرباء وتم الإتفاق مع الشركة على تسديد المبلغ بشكل إقساط خلال الفترة المقبلة .

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