تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة هيرتا برلين في الدوري الإلماني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره فريق هيرتا برلين اليوم السبت على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإلماني. وتنطلق مباراة مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، برلين في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، تذاع مباراة مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق محمد بركات. برلين بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق محمد بركات. وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع كالتالي ... حراسة المرمى: بوركي. خط الدفاع: بيتشيك، تشان، أكانجي Advertisements خط الوسط: حكيمي، فيتسيل، جيريرو، ديلاني. خط الهجوم: سانشو، ثورجان هازارد، براندت. ويدخل فريق بوروسيا دورتموند المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 38 نقة.

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