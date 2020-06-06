غدًا.. مجلس الريشة الطائرة يناقش استعدادات عودة النشاط

يعقد مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، اجتماعا مهما غدًا الأحد، بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية المهمة.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة وبحث الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.

ويرغب مسئولو الاتحاد في استئناف النشاط الرياضي بدون أزمات قد تدفع المجلس لتعليق

المسابقات المحلية من جديد.

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.