ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره باير ليفركوزن اليوم السبت على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإلماني. تنطلق مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، تذاع مباراة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام اللشوالي بينما تذاع على قناة beIN Sports HD 5 بتعليق أحمد عبده . عبده . تشكيل بايرن ميونخ المتوقع.. في مركز حراسة المرمى: نوير. Advertisements في مركز خط الدفاع: ألابا، بافارد، بواتينج، ديفيس. في مركز خط الوسط: تياجو، كيميتش، جنابري. في مركز خط الهجوم: ليفاندوسكي، مولر، كومان. ويدخل فريق بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الألماني برصيد 67 نقطة بينما يحتل فريق باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

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