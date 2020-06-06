موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره فريق هيرتا برلين اليوم السبت على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإلماني. موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين تنطلق مباراة مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، في حين تكون مباراة لايبزيج وبادربورن في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. بينما تكون مباراة مباراة لايبزيج وبادربورن في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين تذاع مباراة مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق محمد بركات . بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق محمد بركات . ويدخل فريق بوروسيا دورتموند المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة ، بينما يحتل فريق هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 38 نقة.

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