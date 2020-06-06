موعد مباراة لايبزيج وبادربورن والقنوات الناقلة

لايبزيج وبادربورن :كتبت- سارة جاب الله يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج ضيفة بادربورن اليوم السبت على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإلماني . موعد مباراة لايبزيج وبادربورن تنطلق مباراة مباراة لايبزيج وبادربورن في تمام الساعة .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); في حين تكون مباراة لايبزيج وبادربورن في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. Advertisements بينما تكون مباراة مباراة لايبزيج وبادربورن في تمام الساعة .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

تذاع مباراة مباراة لايبزيج وبادربورن بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 2 المشفرة بتعليق حسن العيدروس .

ويدخل فريق لايبزيج المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 58 نقطة ، بينما يتزيل فريق بادربورن الدوري برصيد 19 نقة .

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